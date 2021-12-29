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RTÜK, FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı - Son Dakika

RTÜK, FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı

29.12.2021 19:50
RTÜK, FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ilkesi ihlalleri sebebiyle FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı. Kurulun Halk TV'ye verdiği cezada; eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın küçük düşürüldüğü tespit edildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan Üst Kurul, izleme uzmanlarının hazırladığı raporları ele aldı.

TÜRKER ERTÜRK'ÜN SÖZLERİ TELE1'E CEZA GETİRDİ

Tele 1'de yayınlanan 'Demokrasi Arenası' programında emekli Amiral Türker Ertürk'ün sarf ettiği sözleri inceleyen RTÜK, 6112 sayılı yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Üst Kurul, programda sarf edilen 'Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman… Türkiye, işte nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? … Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyor' sözlerinin eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğuna kanaat getirerek, yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

HALK TV'YE BERAT ALBAYRAK CEZASI

Üst Kurul, Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun yer aldığı Halk TV'nin 'Sözüm Var' programı hakkında düzenlenen raporu da görüştü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde yayın yapılan programda dile getirilen açıklamaların; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu tespit edilerek, Halk TV'ye idari para cezası verildi.

EPDK'NIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE FOX TV'YE CEZA KESİLDİ

Üst Kurul'un gündemindeki diğer dosyada ise FOX TV yer aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) başvurusu üzerine hazırlanan raporun ele alındığı toplantıda, FOX Ana Haber'in sunucusu Selçuk Tepeli'nin EPDK hakkında söylediği sözler detaylı olarak incelendi. Kurul, Tepeli'nin ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığına hükmederek, yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.

DISNEY PLUS LİSANS ALDI

RTÜK toplantısında ayrıca Disney Plus'ın internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren, yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Berat Albayrak, Maliye Bakanı, Para Cezası, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Medya RTÜK, FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK, FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı - Son Dakika
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