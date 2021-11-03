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RTÜK, gündüz kuşağı programlarını mercek altına aldı - Son Dakika

RTÜK, gündüz kuşağı programlarını mercek altına aldı

03.11.2021 18:04
RTÜK, gündüz kuşağı programlarını mercek altına aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri, gündüz kuşağı programlarına yönelik artan şikayetleri görüşmek için 7 televizyon kanalının genel müdürleriyle bir araya geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri, gündüz kuşağı programlarına yönelik artan şikayetleri görüşmek için 7 televizyon kanalının genel müdürleriyle bir araya geldi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre üst kurul gündüz kuşağı programlarını mercek altına aldı.

Daha önce kanal yöneticilerine uyarıcı mektup gönderen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, artan şikayetler üzerine 7 televizyonun genel müdürünü Ankara'da toplantıya davet etti.

Şahin ve Üst Kurul üyeleri, RTÜK İletişim Merkezi, CİMER ve sosyal medya gibi mecralardan gelen vatandaş bildirimlerini kanal yöneticilerine aktardı.

Toplantıda 3 ana başlıkta konuyu ele alan RTÜK yönetimi, çocukların korunması, toplumsal değerler ve kadına yönelik şiddet ile medyada kadın temsiliyeti temalarını işledi.

Üst Kurul uzmanlarının hazırladığı sunumda, yayın örnekleri gösterilerek, program içerikleri yayıncılık ilkelerine uygunluk açısından değerlendirildi.

Bütün radyo ve televizyonların imza atarak onayladığı Yayıncılık Etik İlkelerinin hatırlatıldığı toplantıda, kuşak programlarına ilişkin öneriler aktarıldı.

Öz denetim mekanizmalarının geliştirilmesi, yayıncıların sivil toplum ve meslek birlikleriyle daha aktif iş birliği içinde olmaları önerildi.

Medya profesyonellerinin eğitimlerinin iyileştirilmesinin de talep edildiği toplantıda, programlarda kadınların saygınlığının ön plana çıkarılması, aile bütünlüğünün korunması, çarpık ilişkilerin sunumunun önlenmesi ve kişisel verilerin korunması konularında hassasiyet gösterilmesi istendi.

"Bugün kuşak programlarında pek çok yayın ilkesi ihlali mevcut"

Toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Şahin, üst kurulun düzenleme ve denetleme faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini ve paydaşlarıyla aktif bir iş birliği politikası yürüteceğini belirtti.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri çok önemsediklerini anlatan Şahin, "'Gündüz kuşağı programları kaldırılsın' demiyoruz. Bu programların revize edilmesinden ve yeni bir bakış açısıyla ele alınmasından yanayız. Bu programların ciddi bir izleyici kitlesine sahip olduğunu reytinglerden görüyoruz. Özellikle gündüz saatinde evde bulunan ev kadınları, çocuklar ve emekliler gibi önemli bir kesimin takip ettiği gündüz kuşağı programlarının zararlı değil, tam tersine faydalı içerikleriyle anılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların eğitimine yönelik içerikler veya eğitici ve bilgilendirici unsurların kuşak programlarda yer alabileceğini ve bunların da izleyicide karşılık bulacağını bildiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün kuşak programlarında pek çok yayın ilkesi ihlali mevcut. RTÜK olarak 'her uygunsuz içeriğe ceza verelim' gibi bir anlayışta değiliz. Mümkün olduğunca yayıncılarımızla iletişim halinde aksaklıkların giderilmesini daha doğru buluyoruz. Sizlerden toplumsal ve kültürel değerlerimize hassasiyet göstermenizi önemle istirham ediyoruz. Çocukların korunması ve kadına yönelik şiddete karşı yapılacak her çalışmada yanınızda olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Toplumumuz ortak, değerlerimiz ortak. Kültürümüzü, değerlerimizi, birliğimizi koruyarak, medyamızın itibarının çok daha yükseklere çıkarılmasını arzu ediyoruz."

Toplantıya, Kişisel Verileri Koruma Kurulundan da katılım sağlandı. Kurul Üyesi Hasan Aydın, "Gündüz kuşaklarında kişisel verilerin mahremiyetinin ihlali ciddi mağduriyetlere yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda yapılan sunumda, gündüz kuşağı programlarında kişisel verilerin gizliliğinin ihlal edildiğini belirten yetkililer, suç olan bu duruma ilişkin azami hassasiyet beklediklerini ifade etti.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara, Medya, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK, gündüz kuşağı programlarını mercek altına aldı - Son Dakika


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