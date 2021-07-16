'RTÜK İletişim Dergisi' yayında - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) hazırlanan 'RTÜK İletişim Dergisi' temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor" dedi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul çalışanları tarafından hazırlanan dergi; Üst Kurul'un yayıncılık alanındaki konumu, düzenlediği alanın dinamik yapısı, yayıncılık teknolojilerinin topluma etkisi, teknik ve sosyal boyutuyla medyanın kapsamı ve içeriğinin önemi göz önüne alınarak uluslararası nitelikte dizayn edildi. İlk sayısı yayımlanan 'RTÜK İletişim Dergisi'nde, medya çalışanlarının yararlanacağı bilgiler derlenerek sunuldu.

RTÜK Başkanı Şahin, 'RTÜK İletişim Dergisi'nin alana yeni soluk getireceğini belirterek, "Aziz vatandaşlarımızın görüş, öneri, beklenti ve taleplerine her zaman açık olan RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor. Bu vesileyle; desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize, yazılarıyla RTÜK İletişim Dergisine anlam katan yazarlarımıza, editoryal süreci yürüten 'yayın kurulu' ekibi ile bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.