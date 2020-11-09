RTÜK, internetten lisanssız yayın yapan radyolara 72 saat süre verdi - Son Dakika

RTÜK, internetten lisanssız yayın yapan radyolara 72 saat süre verdi
09.11.2020 20:34
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye'de internet üzerinden lisanssız yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirterek, başvuruda bulunmayanlarla ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağını ifade etti.
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye'de internet üzerinden lisanssız yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirterek, başvuruda bulunmayanlarla ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağını ifade etti.
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan 'Deezer' ve 'Tidal' platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi. Bununla birlikte, 'http://enbursa.com', 'http://serikajanstv.com', 'http://kent19.tv', 'http://radiokent.net' sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi. Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır" dedi.
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