RTÜK, İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenleyecek - Yeniden - Son Dakika
Üye Girişi

RTÜK, İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenleyecek - Yeniden

25.09.2022 13:03
RTÜK, İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenleyecek - Yeniden

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 27 Eylülde İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenleyecek.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 27 Eylülde İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenleyecek. Toplantıya bakanlar, ilgili kurumların yöneticileri, meslek örgütü temsilcileri ve medya kuruluşlarının yöneticileri katılacak.

RTÜK, 27 Eylül salı günü önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. İstanbul'da düzenlenecek geniş katılımlı çalıştayda şiddet konusu ve şiddetin medyada işleniş biçimi ele alınacak. Kadınlara, çocuklara, dezavantajlı gruplara, sağlık çalışanlarına başta olmak üzere toplumsal şiddet konusu detaylarıyla incelenecek. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılım sağlaması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak. Basın ve yayıncılık meslek örgütlerinin temsilcilerinin yer alacağı çalıştayda medyanın üst düzey yöneticileri dinlenecek.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açılış konuşmasını yapacağı çalıştayda Üst Kurul uzmanları 'Şiddet ve Medya' konulu teknik sunum gerçekleştirecek. Medya yöneticilerine şiddetin medyada işleniş biçimine ilişkin çeşitli önerilerin yapılacağı 'Şiddet ve Medya Çalıştayı'nda, medya kuruluşlarının yöneticileri de konu hakkındaki görüşlerini kamu otoritesine aktaracak.


YORUMLAR
500
RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenlenecek RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenlenecek Sanat Eleştirmeni Beral Madra: Sanat Fuarları Genel Kitleyi Hedef Alıyor Gibi Görünse de Asıl Amaç Koleksiyonculara Yöneliktir Sanat Eleştirmeni Beral Madra: Sanat Fuarları Genel Kitleyi Hedef Alıyor Gibi Görünse de Asıl Amaç Koleksiyonculara Yöneliktir
Kaynak: DHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK, İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenleyecek - Yeniden - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 CHP'li Erdoğan Toprak'tan AK Parti'ye sert suçlama
11:40 Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 13:26:08. #1.12#
SON DAKİKA: RTÜK, İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenleyecek - Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement