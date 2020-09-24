RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Haber: ANKARA,
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