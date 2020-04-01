RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam Üst Kurul paylarının ocak, şubat ve mart ayı... - Son Dakika

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RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam Üst Kurul paylarının ocak, şubat ve mart ayı...
6 saat önce
RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam Üst Kurul paylarının ocak, şubat ve mart ayı ödemelerini 2'şer ay erteledi.
RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam Üst Kurul paylarının ocak, şubat ve mart ayı ödemelerini 2'şer ay erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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