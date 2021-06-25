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RTÜK, ilgili bakanlıklar ile 'Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı' düzenleyecek - Son Dakika

RTÜK, ilgili bakanlıklar ile 'Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı' düzenleyecek

25.06.2021 12:39
RTÜK, ilgili bakanlıklar ile 'Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı' düzenleyecek, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, medyanın aile yaşamına etkileri konuların ele alındığı "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, medyanın aile yaşamına etkileri konuların ele alındığı "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, medyanın aile yaşamına etkileri, çocukların ve gençlerin ruhsal-fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek zararlı medya içeriklere karşı alınan ve alınacak önlemlerin ele alındığı "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı" 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

'Aile' kavramının medyada ele alınış biçiminin tartışılacağı, sektörün paydaşları ile fikir paylaşımında bulunulacak çalıştayın ilk kısmında ev sahibi kurumların sunumlarını gerçekleştirmesi planlanırken, öğleden sonraki ikinci kısmında ise yapımcı ve medya yöneticilerinin görüş, önerileri ve beklentilerinin konuşulacağı 'Medya ve Güçlü Aile' oturumu düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı çalıştayda açılış konuşmasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak. Yapımcı, senarist, meslek birlikleri temsilcileri ve medya yöneticilerinin bulunacağı toplantıda, geleneksel medyanın yansıra yeni medya teknolojilerinin de Türk aile yapısı üzerine etkileri incelenecek. Toplantıda yapılacak RTÜK sunumunda, aile ve toplum yapısına yönelik faaliyetler, yayınlarda tespit edilen sorunlar, vatandaş bildirimleri, kamuoyu araştırmalarının sonuçları, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler gibi konular katılımcılarla paylaşılacak.

Çalıştan öncesi değerlendirmede bulunan Şahin, çalıştayın düzenlenmesinin önemine işaret ederek iki bakanlığın öncülüğünde medya ile bir araya gelmenin çok faydalı olacağını dile getirdi. Şahin, toplumun temeli olan ailenin korunması için RTÜK olarak azami gayret gösterdiklerini belirterek, yaptırımlardan önce fikir birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şunları kaydetti:

"RTÜK olarak Yasamızı gerektiği gibi uyguluyoruz, ama takdir edilir ki yasal tedbirler tek başına yeterli değildir. Hele ki söz konusu toplumun çekirdeği olan aile olunca yaptırımdan önce diyalog ve işbirliği gereklidir. İşte bunun için iki bakanlığımızın öncülüğünde medyamızı bir araya getiriyoruz. Amacımız her zaman dediğimiz gibi kırmızı çizgimiz olan aileyi ve çocukları korumaktır. Zaten yayıncı ve yapımcılarla geleneksel hale getirdiğimiz medya buluşmalarında bu konuları tartışıyoruz. Ama bu kez iki bakanımızın toplantıyı himaye etmeleri çok anlamlı. Bu vesileyle Aile ve Sosyal hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de sektörümüzün paydaşlarına. Bizleri kırmayarak bu önemli toplantıya iştirak edecek tüm dostlarımıza şükran borçluyum. Toplantımızdan önemli sonuçların çıkacağına inanıyorum. ve çıkan sonuçları yayınlara tatbik ederek zararlı yayın içeriklerine karşı daha etkin önlemler alınacağını düşünüyorum." - ANKARA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Turizm, Radyo, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK, ilgili bakanlıklar ile 'Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı' düzenleyecek - Son Dakika


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