RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti - Son Dakika

RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti

10.02.2021 23:34

RTÜK , FOX TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sen Çal Kapımı dizisine jakuzi ve duş sahnelerinin müstehcen nitelikte olması nedeniyle idari para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'nin izleyici tarafından ilgiyle izlenen Sen Çal Kapımı ve Baraj dizilerine ekrana getirdikleri sahnelerden ötürü ceza kesti.

JAKUZİ SAHNESİ DİZİYİ YAKTI

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin müstehcen nitelikte olması nedeniyle RTÜK'ün engeline takıldı. Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti

BARAJ, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE SINIFTA KALDI

RTÜK, FOX TV'nin bir diğer dizisi Baraj'a ise, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı" gerekçesi ile idari para cezası kesti.

RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti

YASAK ELMA

FOX TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma, Yıldız'ın eşi Çağatay rolündeki Berk Oktay'la Bahar rolündeki Nilperi Şahinkaya'nın müstehcen sahnesi ile olay olmuştu. Aile yapısını bozduğu gerekçesiyle tepkilerin odağına yerleşen dizi, RTÜK'ten ceza almıştı.

RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti

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Son Dakika Magazin RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti - Son Dakika Magazin


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