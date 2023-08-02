RTÜK, Spor Programları İçin Özel Çalışma Yapacak - Son Dakika
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RTÜK, Spor Programları İçin Özel Çalışma Yapacak

02.08.2023 17:44

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) bir ziyaret gerçekleştirdi. RTÜK, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldığını açıkladı. RTÜK, lig dönemlerinde şikayet alan spor programlarına çekidüzen verilmesi için TFF ile işbirliği yapacak. Spor programlarının toplumu infiale sürükleyen yayınlardan çıkması için çaba sarf eden RTÜK, maç sonrası yayınlarındaki yorumların dikkatle yapılması gerektiğini vurguladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise sağlıklı bir spor kültürü oluşması için haksız eleştirilere ve yanlış yorumlara dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) bir ziyaret gerçekleştirdi. RTÜK, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldığını açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin RTÜK'e ziyarette bulunduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, lig dönemlerinde çokça şikâyet alan spor programlarına çekidüzen verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği halinde harekete geçti.

Futbol, toplumun geneli tarafından benimsenen, ilgiyle izlenen spor aktiviteleri arasında yer alıyor. Centilmenlik çerçevesinde insanları bütünleştirmesi gerekirken zaman zaman ayrışmalara yol açan futbol müsabakaları istenmeyen olaylara sebep olabiliyor. Özellikle, maçlar sonrası radyo ve televizyonlarda yapılan eleştiri sınırlarını aşan yorum ve müdahaleler toplumun yanlış yönlendirilmesi gibi tehlikeli bir sonuca ulaşabiliyor.

TFF-RTÜK İŞBİRLİĞİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldı. Spor programı olmaktan çıkıp zaman zaman toplumu infiale sürükleyen "hakem eleştiri programları"na dönüşen yayınların, olması gerektiği gibi keyifle izlenen yapımlar olması için çaba sarf eden Üst Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün RTÜK'ü ziyaret etti. Ziyarette spor programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip edildiğini söyledi. Şahin, spor yorumcularının bilerek ya da bilmeyerek toplumu yanlış yönlendirebileceğine dikkat çekerek, özellikle maç sonrası yayınlarındaki yorumların dikkatle yapılması gerektiğini ifade etti. TFF heyeti ise, spor programlarındaki haksız eleştirilere ve amacını aşan yanlış yorumlara vurgu yaptı.

Türkiye'de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğine dikkat çekti.

Belli bir seviyede olması gereken spor programlarında haksız eleştirilerin, amacını aşan yanlış yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Büyükekşi, Türkiye'de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğine dikkati çekti. Belli bir seviyede olması gereken spor programlarında iftira ve dedikoduyla yapılan haksız yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Büyükekşi, toplumda gerginlik oluşturan reyting amaçlı yayınlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e A Millî Takım forması takdim etti"

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