RTÜK, Spotify'a yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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RTÜK, Spotify'a yaptırım uygulayacak

17.08.2022 17:56
RTÜK, Spotify'a yaptırım uygulayacak

RTÜK, Spotify'a yaptırım kararı aldı. Popüler müzik uygulamasından devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri kaldırılacak.

Günümüzde artık herkesin en az bir adet müzik, sinema veya spor müsabakalarını izlemek için kullandığı dijital akış aboneliği buluyor. Spotify ise müzik tarafında dünyanın en popüler platformları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Spotify hakkında açılan soruşturma ise karar bağlandı.

Devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri kaldırılacak

RTÜK tarafından alınan karara göre, Spotify içerisinde yer alan milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve FETÖ propagandası yapan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerinin platformdan temizlenmesine karar verildi.

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Spotify'a açılan soruşturma platform içerisindeki kullanıcıların dinleme listelerine koydukları başlıklar üzerine nedeniyle açılmıştı. CİMER'e gelen birçok şikayet üzerine popüler müzik platformu hakkında soruşturma açıldı. Bu durumdan her ne kadar Spotify'ın sorumlu olmadığı düşünülse de, tüm müzik listelernin şirketin onayından geçtiği ifade ediliyor.

RTÜK, Spotify'a yaptırım uygulayacak

Tüm liste başlıklarının Spotify tarafından onaylandığı için şirket de liste oluşturucular kadar sorumlu tutuluyor. Spotify ise bu kontrolün yapay zeka tabanlı sistemler tarafından kontrol edildiğini belirtmişti Bu sistemler genel olarak argo, küfür, direkt hakaret ve cinsellik içeren başlıkları algılayabiliyor olsa da alaycı ve üstü kapalı hakaretler bu denetimden kaçmış gibi görünüyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından bu tür müzik listelerinin tekrarlanması durumunda RTÜK'ün Spotify'a uyguladığı yaptırımların şiddeti de artabilir. Bu yüzden Spotify'ın oluşturulan şarkı listesi ve podcast'leri çok daha detaylı incelemesi gerekecek.

Peki siz RTÜK ve Spotify üzerinde uyguladığı yaptırım kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Spotify, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji RTÜK, Spotify'a yaptırım uygulayacak - Son Dakika

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