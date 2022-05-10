RTÜK'te Gündem, Gezi Davası Kararlarına Yönelik Eleştirileri Yayınlayan 4 Kanala Ceza Talebi... İlhan Taşcı: "Rapor Geri Çekildi. - Son Dakika
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RTÜK'te Gündem, Gezi Davası Kararlarına Yönelik Eleştirileri Yayınlayan 4 Kanala Ceza Talebi... İlhan Taşcı: "Rapor Geri Çekildi.

10.05.2022 12:18

RTÜK, Gezi Parkı Davası’nda mahkûmiyet kararı verilen duruşma sonrasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Çağlayan Adliyesi önündeki açıklamalarını haberleştiren KRT, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV’ye para cezası öneren uzman raporu için bugün toplanacaktı. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Toplantıya saatler kala raporlar bu sabah RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in talimatıyla geri çekildi. Raporlara CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel’in adı eklendi, ceza maddesi de daha üst sınıra çekilerek ağırlaştırıldı. Düzenlenen bu rapora göre, Gezi tutukluluklarını eleştirmek ‘suçu, suç örgütlerini ve suçluyu övme’ sayıldı” açıklamasını yaptı.

RTÜK, Gezi Parkı Davası'nda mahkümiyet kararı verilen duruşma sonrasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Çağlayan Adliyesi önündeki açıklamalarını haberleştiren KRT, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye para cezası öneren uzman raporu için bugün toplanacaktı. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "Toplantıya saatler kala raporlar bu sabah RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatıyla geri çekildi. Raporlara CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel'in adı eklendi, ceza maddesi de daha üst sınıra çekilerek ağırlaştırıldı. Düzenlenen bu rapora göre, Gezi tutukluluklarını eleştirmek 'suçu, suç örgütlerini ve suçluyu övme' sayıldı" açıklamasını yaptı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 25 Nisan'da Gezi Parkı Davası'nda ağır hapis cezası kararlarının verildiği duruşmanın ardından, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmıştı. RTÜK, Şık'ın açıklamalarına haber bültenlerinde yer veren TV kanallarının cezalandırılması gündemiyle bugün toplanacaktı. KRT, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye; Şık'ın açıklamalarının yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle, reklam gelirlerinin yüzde 1'inden yüzde 3'üne kadar para cezası kesilmesi gündeme gelecekti.

TAŞCI: "GEZİ TUTUKLULUKLARINI ELEŞTİRMEK 'SUÇU, SUÇ ÖRGÜTLERİNİ VE SUÇLUYU ÖVME' SAYILDI"

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, toplantı öncesinde; söz konusu raporun RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatı ile geri çekildiğini açıkladı. Taşcı, sosyal medya paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Bugün Üst Kurulda görüşülecek dosyalar, yasa gereği 24 saat önceden üyelere dağıtıldı. İzleme raporları, TİP İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Şık'ın Gezi davası kararlarıyla ilgili açıklamalarına haber bültenlerinde yer veren televizyon kanallarına ceza verilmesi istemliydi. Toplantıya saatler kala raporlar bu sabah RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatıyla geri çekildi.

İzleme Dairesi Başkanlığı'na gönderilen raporlara CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel'in adı eklendi, ceza maddesi de daha üst sınıra çekilerek ağırlaştırıldı. Düzenlenen bu rapora göre, Gezi tutukluluklarını eleştirmek 'suçu, suç örgütlerini ve suçluyu övme' sayıldı. Böylece raporlar Özgür Özel ismiyle ve daha ağır ceza istemiyle güncellenerek Üst Kurulda görüşülmek üzere üyelere yeniden dağıtıldı. Üst Kurulun saat 15.00 olan toplantı saati de 17.00 olarak değiştirildi. Üst kurul bu dosyaları görüşmek üzere belirlenen saatte toplanacak. Yasaya aykırı, 24 saat önceden üyelere dağıtılmamış bu hukuk garabetiyle ilgili olan sözü ise Üst Kurul söyleyecek."

RTÜK'te Gündem, Gezi Davası Kararlarına Yönelik Eleştirileri Yayınlayan 4 Kanala Ceza Talebi... İlhan Taşcı: Rapor Geri Çekildi.
RTÜK'te Gündem, Gezi Davası Kararlarına Yönelik Eleştirileri Yayınlayan 4 Kanala Ceza Talebi... İlhan Taşcı: Rapor Geri Çekildi.
RTÜK'te Gündem, Gezi Davası Kararlarına Yönelik Eleştirileri Yayınlayan 4 Kanala Ceza Talebi... İlhan Taşcı: Rapor Geri Çekildi.
RTÜK'te Gündem, Gezi Davası Kararlarına Yönelik Eleştirileri Yayınlayan 4 Kanala Ceza Talebi... İlhan Taşcı: Rapor Geri Çekildi.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, İlhan Taşcı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel RTÜK'te Gündem, Gezi Davası Kararlarına Yönelik Eleştirileri Yayınlayan 4 Kanala Ceza Talebi... İlhan Taşcı: 'Rapor Geri Çekildi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'te Gündem, Gezi Davası Kararlarına Yönelik Eleştirileri Yayınlayan 4 Kanala Ceza Talebi... İlhan Taşcı: "Rapor Geri Çekildi. - Son Dakika
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