RTÜK'te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti - Son Dakika
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RTÜK'te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti

7 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) iş birliği içinde olduğu kurumları tanımaya yönelik program çerçevesinde kurumda yeni göreve başlayan memur ve çalışanlar Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

RTÜK'te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) iş birliği içinde olduğu kurumları tanımaya yönelik program çerçevesinde kurumda yeni göreve başlayan memur ve çalışanlar Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Ajansın Genel Müdürlük binasında AA Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Cüneyt Can tarafından ağırlanan RTÜK çalışanlarına AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra uluslararası yapılanması, işleyişi hakkında bilgi verildi.

Can, AA'nın Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için 1920'de kurulduğunu, şu an Türkçe dahil 13 dilde hizmet vererek dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını anlattı.

Ajansın yurt dışında 35 ülke ve 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilcisi bulunduğunu ve 76 ülkeden abonelere hizmet ettiğini aktaran Can, soruları da yanıtladı.

Ziyaretçilere, AA'nın hazırladığı " Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitabı ile yıllık hediye edildi.

Memur, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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