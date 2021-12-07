RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! - Son Dakika

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) daha önce başkan yardımcılığı görevinde olan fakat daha sonra bu görevden ayrıldığı açıklanan İlker Ilgın'ın kaybettiği bir koltuğa karşılık dört farklı yerde görevli olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İlker Ilgın, başkan yardımcılığı görevinden sonra RTÜK Başkan Müşavirliği'ne getirildi. Yaklaşık 17 bin TL maaş belirtilen Ilgın'ın daha sonra görevlendirme yöntemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda işe başlatıldığı bildirildi. Ilgın'ın Bakan Danışmanlığı görevine getirildiği kaydedildi.

AYLIK 20 BİN TL HUZUR HAKKI ALIYOR

RTÜK bürokratı İlker Ilgın'ın bunlarla kalmayarak iki ayrı kurumda da yönetim kurulu üyeliği yaptığı ortaya çıktı. Ilgın, Türkiye Eskrim Federasyonu'nda Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) adlı şirkette de Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor. Ilgın'ın burada "huzur hakkı" adı altında aylık yaklaşık 20 bin TL ödeme aldığı iddia edildi.

Bürokratların birden fazla yerde faaliyet gösterdiği RTÜK'te, Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin de iki ayrı yerden maaş alıyor. Şahin, hem RTÜK, hem de Yönetim Kurulu üyesi olduğu Halkbank'tan ücret alıyor. Çift maaşını savunan Şahin, bu konuda yaptığı açıklamada, "RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir. Çünkü bu belediyelerde de diğer devlet kurumlarında da böyle" dedi.