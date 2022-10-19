Rtük, Tele 1 Ekranının Üç Gün Kapatılmasına Karar Verdi… Taşcı: "Bir Sonraki Aşama Kanalın Yayın Hayatına Son Verilmesi! Katledilen Demokrasi"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bugün; Tele1 ekranının üç gün kapatılmasına oyçokluğu ile karar verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasi…" açıklamasını yaptı.

RTÜK, Tele 1 TV ekranının üç gün kapatılmasına karar verdi. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, oyçokluğu ile alınan kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK, Tele1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki 'dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı' gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasi…

RTÜK, Sayın Konuralp ile karşı oy kullandığımız kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in 'Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir' eleştirisine dayandırdı. Amaç seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek! RTÜK bugün bir kanalın yayın ihlalini değil Türkiye'yi yöneten anlayışın basına, çok sesliliğe, düşünce özgürlüğüne bakışını oyladı sonuç demokrasi ve çok seslilik katledildi. Hedef seçimlerde karartılmış ekran susturulmuş, karanlığa boğulmuş Türkiye! Durum vahim ama umutsuz değil. Danıştay 13. Dairesi, RTÜK'ün aynı maddeden verdiği cezayı 'Kurulun basın özgürlüğüne yapılan müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı' gerekçesiyle iptal etmişti. Zorlama rapora dayanan bu karar da iptal edilecektir/edilmelidir. Bu düşünce özgürlüğünün gereğidir."