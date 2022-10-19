Rtük, Tele 1 Ekranının Üç Gün Kapatılmasına Karar Verdi… Taşcı: "Bir Sonraki Aşama Kanalın Yayın Hayatına Son Verilmesi! Katledilen Demokrasi" - Son Dakika
Üye Girişi

Rtük, Tele 1 Ekranının Üç Gün Kapatılmasına Karar Verdi… Taşcı: "Bir Sonraki Aşama Kanalın Yayın Hayatına Son Verilmesi! Katledilen Demokrasi"

19.10.2022 15:28
Rtük, Tele 1 Ekranının Üç Gün Kapatılmasına Karar Verdi… Taşcı: "Bir Sonraki Aşama Kanalın Yayın Hayatına Son Verilmesi! Katledilen Demokrasi"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bugün; Tele1 ekranının üç gün kapatılmasına oyçokluğu ile karar verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasi…” açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bugün; Tele1 ekranının üç gün kapatılmasına oyçokluğu ile karar verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasi…" açıklamasını yaptı.

RTÜK, Tele 1 TV ekranının üç gün kapatılmasına karar verdi. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, oyçokluğu ile alınan kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK, Tele1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki 'dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı' gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasi…

RTÜK, Sayın Konuralp ile karşı oy kullandığımız kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in 'Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir' eleştirisine dayandırdı. Amaç seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek! RTÜK bugün bir kanalın yayın ihlalini değil Türkiye'yi yöneten anlayışın basına, çok sesliliğe, düşünce özgürlüğüne bakışını oyladı sonuç demokrasi ve çok seslilik katledildi.  Hedef seçimlerde karartılmış ekran susturulmuş, karanlığa boğulmuş Türkiye! Durum vahim ama umutsuz değil. Danıştay 13. Dairesi, RTÜK'ün aynı maddeden verdiği cezayı 'Kurulun basın özgürlüğüne yapılan müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı' gerekçesiyle iptal etmişti. Zorlama rapora dayanan bu karar da iptal edilecektir/edilmelidir. Bu düşünce özgürlüğünün gereğidir."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi Son dakika haberi! Merdan Yanardağ: Hep Birlikte Türkiye'nin Bir İstibdat Rejimine Sürüklenmesine Karşı Koyalım. Tele 1'in Susturulması, Türkiye'nin Karartılması... Son dakika haberi! Merdan Yanardağ: Hep Birlikte Türkiye'nin Bir İstibdat Rejimine Sürüklenmesine Karşı Koyalım. Tele 1'in Susturulması, Türkiye'nin Karartılması... Yaşlılar, RTÜK'e en çok dizileri şikayet ediyor Yaşlılar, RTÜK'e en çok dizileri şikayet ediyor

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İlhan Taşcı, Tele1, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rtük, Tele 1 Ekranının Üç Gün Kapatılmasına Karar Verdi… Taşcı: 'Bir Sonraki Aşama Kanalın Yayın Hayatına Son Verilmesi! Katledilen Demokrasi' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:30:00. #1.12#
SON DAKİKA: Rtük, Tele 1 Ekranının Üç Gün Kapatılmasına Karar Verdi… Taşcı: "Bir Sonraki Aşama Kanalın Yayın Hayatına Son Verilmesi! Katledilen Demokrasi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement