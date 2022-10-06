RTÜK, Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi - Son Dakika
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RTÜK, Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi

06.10.2022 14:37
RTÜK, Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir yayında "Osmanlı Devleti'ni aşağılama, tarihe duyulan saygınlığı azaltma ve değersizleştirme" sonucunu yaratan ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Tele1 kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir yayında " Osmanlı Devleti'ni aşağılama, tarihe duyulan saygınlığı azaltma ve değersizleştirme" sonucunu yaratan ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Tele1 kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, izleme raporlarını görüşmek üzere toplanan üst kurul, Tele1 televizyon kanalında sunuculuğunu Merdan Yanardağ'ın yaptığı "18 Dakika" programına ilişkin raporu ele aldı.

Yanardağ'ın yayında kullandığı sözlerinin, "milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna", "Osmanlı Devleti'ni aşağılama, tarihe duyulan saygınlığı azaltma ve değersizleştirme sonucunu yarattığına" kanaat getiren Üst Kurul, kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a ilişkin sözlerini haber bülteninde kullanan kanala "bültenlerinde belgelere dayanmayan iddiaları ve söylentileri haberleştirerek kişileri töhmet altında bıraktığı" gerekçesiyle de üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

KRT ve Halk TV'ye yaptırım

Üst Kurul toplantısında, "Mahkemeden Serhat Albayrak Kararı" başlığı kullanılarak mahkemenin verdiği erişim engeli kararını uygulamayan KRT'ye de üst sınırdan yaptırım uygulandı.

Halk TV'de yayınlanan "Neden Sonuç" programında Sermaye Piyasası Kuruluna ilişkin bazı iddialar gündeme getirilirken, kişi ve kurumların isimlerinin zikredilerek görüntülerinin ekrana taşınmasını, adı geçen kişilerin suç örgütleriyle bağlantılı olduklarının belirtilmesini 6112 sayılı yasada yer alan "Yayın hizmetleri... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmüne aykırı bulan RTÜK, yayıncı kanala idari para cezası verdi.

RTÜK, Halk TV'nin "Sözüm Var" programında, " Türkiye'ye devlet kontrolünde yasa dışı para sokulduğunun, bu kayıt dışı paraların dünyada yasaklı olan iş insanlarına ve suç örgütlerine ait olduğunun" iddia edilmesini de yayıncılık ilkelerine aykırı buldu.

Radyolara ilişkin kararlar

Kafa Radyo'da yayınlanan "Nihat'la Muhabbet" programını da gündemine alan RTÜK, sunucu Nihat Sırdar'ın Diyanet İşleri Başkanlığının cuma hutbesine ilişkin sözlerinin, "eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret içeren beyanlar olduğu" gerekçesiyle radyo kanalına idari para cezası uyguladı.

RTÜK, Radyo Sputnik'in "Ali Çağatay ile Seyir Hali" programında Milletvekili Garo Paylan'a yönelik suikast girişimi iddiaları konuşulurken yapılan açıklamaların, "Türkiye Cumhuriyeti devletini zan altında bıraktığı" gerekçesiyle yayıncı radyo hakkında idari para cezası yaptırımına karar verdi.

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Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Osmanlı Devleti, Tele1, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK, Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi - Son Dakika

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