RTÜK'ten 25 çalışanına 25'inci yıla özel Kapadokya'da balon turu

Türkiye'de medya yayınlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 çalışanına aileleriyle birlikte balon turu düzenleyecek.



Kurumdan yapılan açıklamada çalışanların nasıl belirleneceği açıklanmasa da katılmak isteyenlerden 22 Kasım 2019 Cuma günü mesai saatine kadar Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sekreterliğine isimlerini bildirmeleri istendi.