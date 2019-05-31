Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten "atama" haberlerine yönelik açıklama
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RTÜK'ten "atama" haberlerine yönelik açıklama

47 dakika önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), personel atamalarına ilişkin haberlerin kişi ve kurumları yıpratmaya yönelik iftira niteliğinde olduğu belirtilerek, konuyla ilgili yasal girişim başlatılacağı bildirildi.

RTÜK'ten
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), personel atamalarına ilişkin haberlerin kişi ve kurumları yıpratmaya yönelik iftira niteliğinde olduğu belirtilerek, konuyla ilgili yasal girişim başlatılacağı bildirildi.
RTÜK'ten Birgün gazetesinde Üst Kurulla yönelik haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Birgün ismiyle yayımlanan günlük bir gazetenin 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren sistematik olarak başlattığı RTÜK ve yöneticilerini karalama kampanyası üzerine açıklamanın yapılması zaruret arz etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, gazetenin basın meslek ilkelerini, vicdani ile etik değerleri ve habercilik üslubunu hiçe sayarak sokak ağzıyla ve dedikodularla yaptığı haberlerin gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış olduğuna işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Haberlerdeki isimler, eğitim durumları, atandıkları yerler ve iş tecrübelerine ilişkin bilgiler doğru değildir. RTÜK'te atamalar liyakat esasına göre ve görev değişimi şeklinde yapılmıştır. Benzeri tarz habercilik yapanların muhalefet partilerinin iş başına geldikleri belediyelerdeki bürokrat kıyımlarını görmezden gelmeleri manidardır. Büyükşehir Belediyelerindeki bürokrat kıyımlarıyla Üst Kuruldaki görev değişimlerinin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini kendilerine hatırlatmak isteriz."
Personel atamalarına ilişkin haberlerin kişileri ve RTÜK'ü yıpratmaya yönelik iftira niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üst Kurulda gerçekleştirilen personel hareketlerini teyit edilmemiş bilgilerle okuyucularına sunan gazete, kişilik haklarına saldırarak açıkça suç işlemiştir. Sayın RTÜK Başkanı iddialara cevap verdiği halde, haberi yazan muhabir, bunları görmezden gelerek hakaret içeren kirli satırlarını art niyetli bir şekilde büyük bir hezeyanla sözde haber yazdığını zannederek kaleme almıştır. İlgili muhabir, gazete ve onları baz alarak sorgulamadan kopyala-yapıştır haberciliğiyle bazı internet sitelerinde de yer alan haberlere ilişkin yasal haklarımızı kullanmak üzere gerekli girişimleri ivedilikle başlatıyoruz."
Açıklamada, RTÜK'ün kapılarını başta vatandaşlar olmak üzere ilgilenen herkese açan şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediği vurgulanarak, "Çeyrek asırdır radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen RTÜK, bundan sonra da ortaya koyacağı çalışmalarla daha etkin ve güçlü bir yayıncılık için durmaksızın, var gücüyle çalışmalarına devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:51 Kaynak: AA
TV, Güncel
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