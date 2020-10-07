RTÜK'ten 'Azerbaycan' cezası - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye, Azerbaycan ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'i küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliğindeki ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüşen Üst Kurul, Halk TV'de Azerbaycan konusunun işlendiği 'İki Bakış İki Yorum' programı ile ilgili raporu da ele aldı. Programa katılan gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan'a yönelik ifadelerini değerlendiren Üst Kurul, yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine vardı.

CEZA KARARI OYBİRLİĞİYLE ALINDIRTÜK, ilgili kanundaki, 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi. Toplantıda bütün üyeler Azerbaycan'ı destekleyen tavır sergilerken, söz konusu programdaki ifadelerin kabul edilemeyeceği dile getirildi. RTÜK üyeleri Ermenistan 'ın saldırgan tavrını kınarken, ceza kararı oybirliğiyle alındı.

Üst Kurul ayrıca Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında argo tabirlere yer verilmesi ve ahlaka aykırı nitelikteki el hareketinin ekrana yansıtılması nedeniyle idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına da hükmetti. Sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapılan Bld, Kanal Yalova, Anadolu TV, Nehir ve Dolunay Int televizyonlarına da ağır yaptırımlar uygulandığı bildirildi.