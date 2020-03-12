RTÜK'ten badmintonun tanıtımına destek - Son Dakika
Son Dakika Spor RTÜK'ten badmintonun tanıtımına destek - Son Dakika Spor

RTÜK'ten badmintonun tanıtımına destek

7 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), badminton branşının yaygınlaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri, tanıtım ve eğitim filmlerinin yayınını yapacak.

RTÜK'ten badmintonun tanıtımına destek, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), badminton branşının yaygınlaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri, tanıtım ve eğitim filmlerinin yayınını yapacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ile TBF Başkanı Murat Özmekik'in görüşmesinin ardından, badminton sosyal sorumluluk projelerinin kamu spotu olarak, tanıtım ve eğitim filmlerinin ise ikame yayını olarak yayımlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Özmekik, badmintonun ekranlarda yer alması için hazırlıklara başlandığını ve badmintonun Türkiye'de daha da bilinen bir branş olması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

TV, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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