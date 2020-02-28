RTÜK'ten baş sağlığı ve kınama mesajı - Son Dakika
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RTÜK'ten baş sağlığı ve kınama mesajı

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk askerine rejim güçlerinin alçak saldırısını şiddetle telin ettiklerini açıklayarak, hava saldırısı sonrası ortada dolaşan bilgi kirliliğine karşı hassasiyet gösteren yayın kuruluşlarına da teşekkür etti.

RTÜK'ten baş sağlığı ve kınama mesajı, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk askerine rejim güçlerinin alçak saldırısını şiddetle telin ettiklerini açıklayarak, hava saldırısı sonrası ortada dolaşan bilgi kirliliğine karşı hassasiyet gösteren yayın kuruluşlarına da teşekkür etti.


RTÜK, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonrasında 33 Mehmetçiğin şehit olması ve 32 Mehmetçiğin yaralanması sonrasında kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda sorumluluk bilinciyle hareket eden medya kuruluşlarına teşekkür ederken, aynı sorumluluk bilincinin sosyal mecralarda ve internet ortamında gösterilmediğini bildirdi.


RTÜK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Terör unsurlarını temizlemek ve barışı tesis etmek üzere Suriye'de bulunan Türk askerine rejim güçlerinin alçak saldırısını şiddetle telin ediyoruz. Her fırsatta Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana tavır sergileyen Türk askerine yapılan hain saldırı kabul edilemez. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Milli birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü tutarak devletimizin ortaya koyacağı her türlü karşı tavrı destekliyoruz. Şanlı ordumuz sahada kahramanca mücadelesini sürdürmektedir. Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmamıştır ve kalmayacaktır. Medya alanında faaliyet gösteren yayın kuruluşlarımızın da aynı hassasiyetle sorumlu yayıncılık ve duyarlılık bilinciyle hareket etmelerini önemle hatırlatıyoruz. Bu noktadan hareketle dün akşamdan bu yana kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak yayın yapan medya kuruluşlarımıza Üst Kurul olarak teşekkür ediyor aynı hassasiyetin süreç sonuna kadar devam ettirilmesini talep ediyoruz. Ancak aynı vakar ve sorumlu tavrı, sosyal medyada ve internet ortamındaki yayınlarda göremiyoruz. Bu mecrada da devletimizin ve milletimizin beklentileri çerçevesinde sorumlu yayınlar yapılması gerektiğini bir kez daha ifade ederken, milli birlik ve dayanışma ruhunun her şeyin önüne konulmasını temenni ediyoruz." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:24 Kaynak: İHA
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