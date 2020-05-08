RTÜK'ten bazı medya kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin açıklama - Son Dakika

RTÜK'ten bazı medya kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetimimiz, cezalandırmayı değil evrensel kabuller çerçevesinde yol göstermeyi ve gerekli düzenlemeleri yaparak radyo ve televizyonlarımızın haklarını korumayı hedeflemektedir" denildi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından (RTÜK) yapılan açıklamada, son dönemde bazı medya kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin taraflı ve maksatlı olarak algı oluşturma çabalarına yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yayımlanması gereği doğduğu belirtildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 6112 sayılı Kanun'la faaliyetlerini yürüten tarafsız, özerk ve anayasal bir Üst Kurul olduğu ifade edilen açıklamada, "Üst Kurulumuzda TBMM'de grubu bulunan dört ayrı siyasi partinin kontenjanlarından seçilen üyeler görev yapmaktadır. TBMM'de bulunan siyasi partilerin oranlarına göre seçilen ve bağımsız olan Üst Kurul üyelerinin oy çokluğu ile kararlarını almaktadır. Kararlarını gerek siyasi otorite, gerekse daha üst makamların telkinleriyle aldığını iddia edenler kendi baskıcı, müdahaleci ve totaliter yönetim tarzına olan özlemlerini dile getirmekten öteye geçememektedir" denildi.



RTÜK'ün görsel, işitsel ve internet medyasının teminatı olduğu kaydedilen açıklamada, "Yapmış olduğu düzenlemeler ve yol gösterici faaliyetler ile medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara demokratik bir ortamda çalışma alanı oluşturmaktadır. İletişim kanallarını her zaman açık tutan RTÜK idaresi, her zaman elindeki yaptırım gücünü en son kullanmayı düşünmüştür. Yönetimimiz, cezalandırmayı değil evrensel kabuller çerçevesinde yol göstermeyi ve gerekli düzenlemeleri yaparak radyo ve televizyonlarımızın haklarını korumayı hedeflemektedir. Herkesin veya kurumun özgürlük alanlarının sınırlarının da olduğu gerçeğiyle başkalarının haklarını ihlal eden kuruluşları görmezden gelmemiz düşünülemez" ifadelerine yer verildi.



Türkiye'yi sıkıntıya sokacak hareketlerin görmezden gelinmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Demokrasimizin olmazsa olmazı seçilmiş hükümetin demokrasi dışı yollarla iktidardan gideceğini söyleyerek darbe çığırtkanlığı yapanları, yıllar önce çözüme kavuşturulan ve muhalefet partilerinin de kabullenmiş olduğu başörtüsü konusunda sanki bir problem varmış gibi başörtülü vatandaşlarımıza hakaret edenleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne kastederek milli ve manevi değerleri hiçe sayan, şanlı Türk ordusunu işgalci olarak tanımlayanları, yayınlarıyla halkı kin ve düşmanlığa teşvik edenleri, devletin bekasını düşünmeden, kimlere ya da nerelere hizmet edildiği meçhul bir şekilde devlet sırlarını ifşa ederek milli güvenliğimizi tehlikeye atanları, ülkemizdeki çok önemli ve geniş kitleleri içinde barındıran siyasi ve sosyal oluşumlara alenen hakaret etmeyi alışkanlık haline getirenleri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize hakaret etmeyi maharet kabul eden ve buradan bile reyting devşirmeye çalışanları, halk sağlığıyla oynayarak sahte ürün pazarlaması yapanları kısacası vatandaşlarımızı dolandıranları, nasıl görmezden gelebiliriz. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Haksız yere hiçbir yayıncı kuruluşa ceza vermek gibi bir anlayışımız asla olamaz. Hangi muasır medeniyet seviyesine ulaşmış ülkede bu tür konularda tolerans gösterilebilir. Devlet otoritesinin olduğu yerde tabii ki düzenleme ve denetleme faaliyetleri olacaktır. Unutulmamalıdır ki Anayasa'dan aldığı güçle bağımsız olan RTÜK, hiçbir telkin ve yönlendirme ile iş ve işlemlerini yapmaz. Bunun aksini iddia edenler asıl niyetlerini saklayarak içlerinde var olan kendi despot emellerinin özlemiyle hezeyan içindedirler."



RTÜK'ü yanlı, kendinden görmediği medyayı da yandaş diye yaftalayan kimi kesimlerin medya özgürlüğünden bahsetmesinin gülünç bir tavrın ötesine geçmediği vurgulanan açıklamada, "Kendisinin dışındaki herkesi düşman görerek aşağılamayı ve karalamayı alışkanlık haline getirenlerin bu yaptıklarını ifade ve basın özgürlüğü kılıfı içine sokmaya çalışmalarını anlamak mümkün değildir. RTÜK, dün olduğu gibi bugün de halkı kandırmaya çalışan, istismar eden sözde yayıncılık yapanlara karşı hiçbir taviz vermeyecektir" ifadeleri yer aldı.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun milletinin yanında ve hizmetkarı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar aktarıldı:



"RTÜK, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü önceleyen, milli ve manevi değerlere saygılı, başta Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devlet büyüklerimizi karalamaya çalışmayan ve hakaret etmeyen, kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda sıfır toleranslı, çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerini dikkate alan yayınların yanında; aksi tutum ve davranıştaki yayınların karşısında olmaya devam edecektir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz Anayasa ve milli iradenin tecelligahı olan yüce Meclisimiz tarafından yapılmış olan kanunlar çerçevesinde milleti ve devletine olan sorumluluğuyla hiç korkmadan ve çekinmeden görevini bihakkın yerine getirmeyi sürdürecektir." - ANKARA