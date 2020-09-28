RTÜK'ten bir televizyon kanalında yayınlanan program hakkında açıklama - Son Dakika

RTÜK'ten bir televizyon kanalında yayınlanan program hakkında açıklama

Radyo Televizyon Üst Kurulu,(RTÜK) bir televizyon kanalında yayınla program hakkında, "Gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

RTÜK'ten bir televizyon kanalında yayınlanan program hakkında açıklama, System.String[]

Radyo Televizyon Üst Kurulu,(RTÜK) bir televizyon kanalında yayınla program hakkında, "Gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

Sosyal Medya, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 00:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten bir televizyon kanalında yayınlanan program hakkında açıklama - Son Dakika

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