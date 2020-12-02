RTÜK'ten 'orduya hakaret' içerikli yayına ceza - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle, Habertürk kanalına 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in başkanlığında toplanan Üst Kurul'da, söz konusu program yayınına ilişkin İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu mercek altına alındı. Üst Kurul, Başarır'ın Habertürk'te 28 Kasım tarihinde yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne?' isimli programda söylediği, "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış, ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı olmuş" ifadelerini değerlendirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Müzakerelerde yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcıları olan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Daşdemir'in itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen, sunucunun konuklarına nazaran CHP'li Başarır'ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediği, açık bir şekilde itiraz etmediği görüldü. Ayrıca, Başarır'ın yayın esnasında yaptığı açıklamalara ilişkin özür beyanında bulunmadığı da tespit edildi" denildi.

Uzman raporunda yer alan, yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağıladığı görüşünün onaylandığı, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz' ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandığı belirtildi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -