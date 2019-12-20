RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha - Son Dakika
Son Dakika Güncel RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha - Son Dakika

RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Çukur" dizisinin yayınlandığı kanala idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Çukur" dizisinin yayınlandığı kanala idari para cezası uyguladı.


RTÜK, en çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur dizisine 2 ay sonra 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yine


Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı. Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı. - ANKARA

Çukur, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü

Son Dakika Haberleri
16:50 Özcan Deniz'in otoyolda hız yapan yeğenine ceza şoku - Son Dakika
16:50 Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi - Son Dakika
16:49 TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Atlarla uğraşanlar dikkatli olmalı - Son Dakika
16:45 Adıyaman'da Doğu Türkistan tepkisi - Son Dakika
16:44 Doğu Türkistan'daki zulümlere kınama, Çin mallarına boykot çağrısı - Son Dakika
16:33 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Son Dakika
16:25 Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:50:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]