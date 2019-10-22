Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten Çukur'a ceza
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RTÜK'ten Çukur'a ceza

43 dakika önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şiddet sahneleri nedeniyle Çukur dizisine idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK'ten Çukur'a ceza, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şiddet sahneleri nedeniyle Çukur dizisine idari para cezası müeyyidesi uyguladı. Dizi hakkında düzenlenen raporu gündemine alan Üst Kurul, Çukur'a 6112 sayılı yasanın 8. Maddesinin S bendindeki "yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlalden oy birliğiyle idari para cezası müeyyidesi verdi.


Üst Kurul, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün satışı yapılan televizyonlara da ceza kesti.

Çukur, TV, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:24 
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