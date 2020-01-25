RTÜK'ten depremle ilgili provokatif yayınlara inceleme - Son Dakika
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RTÜK'ten depremle ilgili provokatif yayınlara inceleme

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.

RTÜK'ten depremle ilgili provokatif yayınlara inceleme, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı. Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınlar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar Kurula sunuldu.

(İHA)

Deprem, Elazığ, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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