RTÜK'ten depremzede yayıncıya destek - Son Dakika
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RTÜK'ten depremzede yayıncıya destek

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası, yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini erteleyen yeni bir karar aldı.

RTÜK'ten depremzede yayıncıya destek, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası, yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini erteleyen yeni bir karar aldı.


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının RTÜK'e ödemek zorunda oldukları ücretler 3 ay askıya alındı.


Karara göre, depremzede medya hizmet sağlayıcıları 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme süreleri, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden Üst Kurul paylarının ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan kanal/frekans kullanım bedeli, yayın lisans bedelleri ve gecikme zamlarının ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelendi. - ANKARA

Deprem, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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