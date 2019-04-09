Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten Dış Paydaş Anketi

RTÜK'ten Dış Paydaş Anketi

1 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), faaliyet ve hizmetleri hakkında vatandaşın beklentilerine ilişkin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla, "Dış Paydaş Anketi" hazırlandı.

RTÜK'ten Dış Paydaş Anketi, System.String[]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), faaliyet ve hizmetleri hakkında vatandaşın beklentilerine ilişkin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla, "Dış Paydaş Anketi" hazırlandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "www.rtuk.gov.tr" internet adresine eklenen "RTÜK Dış Paydaş Anketi' bölümünü tıklayanlar, yöneltilen 10 soruyu yanıtlayacak.

RTÜK'ün faaliyet ve hizmetleri hakkında görüş ve beklentilere ilişkin değerlendirmeleri belirlemek amacıyla hazırlanan anket, vatandaşın kurul hakkındaki görüşlerini ifade edebileceği ve faaliyetlerin niteliklerini değerlendirebileceği sorulardan oluşuyor.

Anketin, iyileştirmeye açık alanların tespitine, var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümüne ilişkin katılımcıların yapacağı değerlendirmelerin daha etkin proje ve faaliyetlerin planlanmasına ışık tutacak.

Dış Paydaş Anketi'nden elde edilecek verilerin, beklentileri, talepleri ve şikayetleri analiz etmeye imkan sağlayacağı ve kurulun çalışmalarında yol gösterici olacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:13 Kaynak: AA
TV, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeş Çocukları, Banyoda Sevişme Sahnesiyle Tepki Topladı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 22:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten Dış Paydaş Anketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]