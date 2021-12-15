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RTÜK'ten EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programına para cezası - Son Dakika

RTÜK'ten EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programına para cezası

15.12.2021 16:48
RTÜK'ten EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programına para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konuşanlar programı için EXXEN, bir İspanyol dizisi için Netflix ile FOX, Halk TV, Tele 1 ve DMAX kanallarına idari para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konuşanlar programı için EXXEN, bir İspanyol dizisi için Netflix ile FOX, Halk TV, Tele 1 ve DMAX kanallarına idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, EXXEN platformunda yayınlanan Konuşanlar programına cinsiyetçi küfür ve argoların ekrana yansıtılması sebebiyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan madde gereğince idari para cezası ve programın katalogdan çıkarılması yaptırımı uygulandığı belirtildi.

NETFLİX'İN İSPANYOL YAPIMI DİZİSİNE KATALOGDAN ÇIKARMA CEZASI

RTÜK, Netflix'te yayınlanan İspanyol yapımı bir filmde eşcinselliğin, ensest ilişkilerin ve çiftler arası eş değiştirmenin yoğun olarak işlenmesi gerekçesiyle platforma idari para cezasının yanı sıra programın da katalogdan çıkarılması yaptırımını uyguladı.

HALK TV'YE ELEŞTİRİ SINIRINI AŞAN SÖZLERDEN PARA CEZASI

RTÜK, Halk TV'de yayınlanan "Açıkça" programında konukların Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, "Bakın hainlik aranıyorsa, ihanet aranıyorsa ihanet burada. Şunu sana sağlayan, sana bunu veren bu rejime, Cumhuriyete, üstelik onun anayasasına göre görevlendirildiğin halde o anayasayı ihlal ederek, laiklik ilkesi doğrultusunda görev yapman gerekirken laikliği alaşağı edip her fırsatta onu yok etmeye çalışırken bu ülkenin anayasal düzenine ihanet ediyorsunuz" ifadeleri sebebiyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca Halk TV'ye "İki Yorum" isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında eleştiri sınırlarını aşan açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle ikinci kez idari para cezası yaptırımı uygulandı.

TELE 1'E ELEŞTİRİNİ SINIRINI AŞMADAN PARA CEZASI

RTÜK, Tele 1 televizyon kanalına "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.

DMAX'A SİGARA CEZASI

RTÜK, DMAX kanalında yayınlanan "Bagaj Savaşları" programında sigara içme ve duman görüntülerinin ekrana getirilmesi nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.

(Mustafa Cenik-İHA)

RTÜK'ten EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programına para cezası

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Para Cezası, Netflix, Radyo, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programına para cezası - Son Dakika


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