RTÜK'ten gazetecilere saldırıya tepki - Son Dakika

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Antalya ve Muğla'da gazetecilere yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi. Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.