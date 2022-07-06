RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza - Son Dakika
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RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza

06.07.2022 15:47
RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programı hakkında hazırlanan raporu görüşen Üst Kurul, HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin sözlerini inceledi. Yayında Tiryaki'nin "bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist başını övmesini" yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Kurul, Halk TV'ye, "Kayda Geçsin" isimli programda, ana muhalefet liderinin sosyal medya üzerinden yaptığı asılsız açıklamaları yayınlayanlara uygulanan yaptırıma rağmen, tekrar söz konusu beyanları ekrana getirdiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası verdi.

Ayrıca Kuruldan, "18 Dakika" adlı programda, moderatör Merdan Yanardağ'ın "RTÜK bu kestiği cezalardan elde ettiği paraları nereye harcıyor?" sorusu, Üst Kurul'un Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdiği ve önemli çıktıları olan uluslararası çalıştaylar hakkında iftiralar attığı gerekçesiyle Tele1'e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı çıktı.

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Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Abdullah Öcalan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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