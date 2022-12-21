RTÜK'ten ceza yağmuru! Halk TV ve FOX TV dahil 5 televizyon kanalını hedef aldı - Son Dakika
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RTÜK'ten ceza yağmuru! Halk TV ve FOX TV dahil 5 televizyon kanalını hedef aldı

21.12.2022 17:19

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi. Kurul, Tele1, FOX TV, Habertürk ve FM TV ise idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı, İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" tespit edildi.
İlgili gerekçeler nedeniyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uygulandı.

TELE1'E İDARİ PARA CEZASI

Tele1'de yayımlanan "Açıkça" programında, Türkiye'de siyasi iktidarın terör örgütlerinin önünü açtığı ve bunun güvenlik birimleri tarafından organize edildiği iddialarının, "eleştiri sınırları ötesinde kişi ve kurumlara iftira niteliğinde" olduğu, "18 Dakika" adlı programda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret edildiği gerekçesiyle kanala idari para cezası verildi.

FOX TV VE HABERTÜRK'E DE CEZA

Üst kurul, FOX TV'ye Cumhurbaşkanına hakaret, Habertürk TV'ye argo kullanımı, FM TV'ye yasa dışı yardım kampanyası, Kafa Radyo, Alem FM, Virgin Radio, Türkiye ve TGRT FM'e de yasal reklam sürelerini aştığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kaynak: AA
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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten ceza yağmuru! Halk TV ve FOX TV dahil 5 televizyon kanalını hedef aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK'ten ceza yağmuru! Halk TV ve FOX TV dahil 5 televizyon kanalını hedef aldı - Son Dakika
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