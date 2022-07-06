RTÜK'ten Halk Tv'ye İkinci 'Kılıçdaroğlu' Cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı ile ilgili açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV'ye ikinci kez idari para cezası verildiğini duyurdu.

RTÜK'ün CHP'li üyesi Okan Konuralp, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, "Siyasi iktidarın 'ekran koruyucusu' rolünü üstlenen RTÜK, Halk TV'ye 'CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu' cezası kesti. RTÜK, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 24 Mayıs 2022 tarihli 'TURKEN Vakfı' açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV'ye ikinci kez idari para cezası verdi" dedi.

Konuralp, Halk TV'ye bir cezanın da HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin yayın sırasında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı "sayın" ifadesi nedeniyle verildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Halk TV'ye HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki'nin Öcalan için kullandığı 'sayın' ifadesi nedeniyle para ve 3 kez program durdurma cezası da verildi. Oysaki ifadenin suç olmaktan çıkartıldığını iktidar mensupları övünerek anlatıyordu. Yargıtay içtihatları da ifadeyi suç kabul etmiyor."

Konuralp, RTÜK'ün TELE 1 televizyonuna da kendisini eleştirdiği gerekçesiyle para cezası verdiğini bildirerek şunları açıkladı:

"RTÜK, TELE 1'i de kendisini eleştirdiği gerekçesiyle cezalandırdı. Basın, ifade ve düşünce özgürlüğünün güvencesi altında olan ve üstelik Sayıştay raporuna dayanan eleştiriler nedeniyle RTÜK, TELE 1'e para cezası verdi.

Meraklısına Kılıçdaroğlu notu: RTÜK, 30 Mayıs'taki toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı açıklamalarını canlı yayınlayan 4 TV kanalına para cezası vermişti. Halk TV de karara tepki olarak, cezaya gerekçe gösterilen Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yeniden yayınlamıştı."