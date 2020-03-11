RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek"ten ceza - Son Dakika
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RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek"ten ceza

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Libya'da şehit düşen istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten Halk TV'ye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Libya'da şehit düşen istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV hakkında hazırlanan uzman raporu görüşüldü.

Üst Kurul; Halk TV'nin, " Yaşar Okuyan'ın 24 Şubat 2020 tarihindeki canlı yayınında, şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmesi sebebiyle hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığını" tespit etti.

RTÜK, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri…. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmüne göre ilgili kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Libya, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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