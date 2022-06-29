İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti

29.06.2022 16:05
İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KRT, Halk TV ve Tele 1 hakkında para cezası kararı aldı. KRT ve Halk TV'ye verilen cezaların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine verildiği belirtildi. Kararlar oyçokluğu ile alındı.

RTÜK, bugün toplandı. Üst Kurul; KRT, Halk TV, Tele 1, TGRT ve Radyo Sputnik hakkında idari para cezası kararı aldı.
Edinilen bilgiye göre; KRT ile ilgili ceza kararı "Mesele" isimli programda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ifadeler gerekçe gösterilerek alındı. Halk TV'de yayınlanan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olarak katıldığı "Mesele" isimli programda; Enginyurt'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki değerlendirmeleri, yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi.

İLHAN TAŞÇI KONU HAKKINDA KARŞI OY KULLANDI

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, bugün oyçokluğu ile alınan kararlar ile ilgili, sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulunarak, " Sedat Peker'in açıklamalarının tartışılmasından rahatsız olan Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK rapor düzenledi; Halk TV ve KRT'ye yüzde 3 para cezası kesildi. Oysa cezalandırılan yayınlarda Peker'in iddialarının araştırılmaması, soruşturulmaması eleştiriliyor. RTÜK, cezasını Sedat Peker'in açıklamalarının değerlendirildiği programlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'eleştiri sınırı ötesinde küçük düşürüldüğü' gerekçesine dayandırdı. Kararlar oy çokluğuyla alındı. Karara Sayın Konuralp ile birlikte karşı oy kullandık." dedi.

"ÜÇ KANALA DÖRT AYRI PARA CEZASI VERİLDİ "

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatlarının şikayetlerini dikkate alan RTÜK, HALK TV ve KRT'ye para cezası verdi. HALK TV, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Van Başkale' şikayetine istinaden de ikinci bir para cezasının muhatabı oldu. RTÜK, E. Kongar ve M. Yanardağ'ın İstanbul Bahçeşehir'de 6 kadının maruz kaldığı erkek şiddetine ilişkin yorumları nedeniyle, TELE1'i de cezalandırdı. Üç kanal için verilen dört ayrı para cezası kararı oy çokluğuyla alındı; kararlara Sayın Taşcı'yla birlikte karşı oy kullandık."

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Kaynak: ANKA

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