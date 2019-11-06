RTÜK'ten 'istifa' açıklaması

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır" açıklaması yapıldı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada Başkan Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasında hukuki ve idari hiç bir kısıtlamanın olmadığı belirtilerek, "Yapılan iş ve işlemler hukuka ve yasalara uygun olmasına karşın RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Devletin üst makamlarında bugüne kadar önemli vazifeleri hakkıyla yerine getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hayatının hiçbir döneminde ahlaka, hukuka ve vicdanlara aykırı bir gelir elde etmemiş, böylesi bir suçlamayla da karşılaşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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