RTÜK'ten kadına şiddete geçit yok - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü. Rapora göre, FOX'ta yayınlanan "Masumiyet" dizisine, Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programına ve KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına idari para cezası verilmesine hükmetti.

RTÜK tarafından yayınlanan rapora göre, kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri içeren Masumiyet dizisini yayınlayan FOX'a idari para cezası müeyyidesi kararı alındı. Rapora göre, RTÜK tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşulan Halk TV'nin "Sözüm Var" programına idari para cezası verilme kararı alındı. Ayrıca, rapora göre, KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun ifadelerinden dolayı RTÜK tarafından kanala idari para cezası verilmesine hükmedildi. - ANKARA