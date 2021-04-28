RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı - Son Dakika

RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı

28.04.2021 15:49
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KRT'ye, Tele 1'e ve Kanal D'ye idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KRT'ye, Tele 1'e ve Kanal D'ye idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) KRT'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programı hakkındaki uzman raporunu inceledi. Üst Kurul, yapımın bir bölümünde kullanılan bazı ifadelerin kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğunu tespit etti. RTÜK Üyeleri toplantıda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılan yayın konuğu Engin Altay'ın yayında sarfettiği "Her şeyi namusla yaparsan AK Parti'de yadırganırsın. Devleti soymanın AK Parti'den önce üç yolu vardı şimdi on bir yolu var. Çünkü hem ilk derecede hem istinafta hem hatta Yargıtay'da maalesef hukuk rafa kalktı. Sonu benzemesin Menderes'e." sözlerini tartıştı.

Üst Kurul, Cumhurbaşkanı'na, yargı kurumlarına ve AK Parti'ye yönelik kullanılan ifadelerin sorumlu yayıncılık anlayışı dışında, eleştiri sınırlarını aşan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğuna kanaat getirerek yayıncı KRT'ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Tele 1'e de yaptırım uygulandı.

Kurulda ele alınan diğer bir raporsa Tele 1'e aitti. "Ankara Rüzgarı" programını görüşen Üst Kurul, yapımın bir bölümüne konuk olarak katılan Rifat Serdaroğlu tarafından sarf edilen "Hala bu ülkede Atatürk adını ananlardan, Atatürk ilkelerinden bahsedenlerden nem kapan, sinir olan, gıcık kapan bir iktidar var. Şimdi söylemek istemiyorum ama yani zaten sırtında Kuddusi Okkır'dan tutun Kaşif Kozinoğlu'ndan Yarbay Ali Tatar'a kadar bir sürü ölümün sorumluluğu olan bilinen bilinmeyen adam öldürme kabiliyetine sahip bir örgüt var" ifadelerle yayının devamındaki iş dünyasının Cumhurbaşkanı'ndan korktuğu ve kendisinin görevde kalmaya devam etmesi durumunda Türkiye'de demokrasinin yok olacağı, insanların korkmadan bir araya gelerek Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi bir Kuvay-ı Milliye mücadelesi içerisine girmesi gerektiği şeklindeki bazı iddiaları inceledi.

Rifat Serdaroğlu'nun toplumun önemli bir kesiminin meşru oylarını alarak demokratik yollarla iş başına gelmiş Ak Parti ile ilgili olarak "Sırtında birçok ölümün sorumluluğu olan bilinen bilinmeyen adam öldürme kabiliyetine sahip bir örgüt" şeklindeki tanımlamayla adeta bir terör örgütünden bahseder bir üslupla sarf etmiş olduğu sözlerin, söz konusu siyasi partinin toplum nezdindeki itibarını zedeleyici bir niteliğe sahip olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı Üst Kurul'da tespit edilerek Tele 1'e idari para cezası verilmesine karar verildi.

Eleştirilerin odağındaki "Camdaki Kız" da görüşüldü

Her bölümü yoğun olarak izleyici şikayeti alan dizi RTÜK'ün masasına geldi. Toplantıda "Camdaki Kız" raporunu etraflıca analiz eden RTÜK Üyeleri, dizinin bazı sahnelerinde milli, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığını belirledi.

Dizide "Nalan" karakterinin annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği ayrıca diğer karakter "Sedat"ın ise evli bir kadınla olan ilişkisinin anlatıldığı, "Nalan" karakteri ile evlenme arifesinde olan "Sedat"ın evli bir kadın olan "Canan" karakteriyle olan gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikayenin Türk toplumu tarafından kabul görmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğunu belirleyen Üst Kurul, Kanal D'ye yaptırım kararı aldı.

RTÜK, başka bir sahnede de annesi tarafından "Nalan" karakterine küçüklükten itibaren bekaret korsesi olarak adlandırılan bir kıyafetin zorla giydirilmesi, bu nedenle "Nalan"ın gün içerisinde tuvalete bile gidememesi, henüz ilköğretim çağındayken korseyi çıkardığı gerekçesiyle bütün arkadaşlarının önünde dövülmesi sahnelerinde fiziksel şiddet unsurlarını tespit etti.

Raporu hazırlayan uzmanın, 6112 sayılı Kanunda bulunan yayınlar "manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez sonunda Kanal D'ye idari para cezası verilmesine karar verdi. " maddelerinin ihlal edildiği önerisini haklı gören Üst Kurul, müzakerelerin sonunda Kanal D'ye idari para cezası verilmesine karar verdi. - ANKARA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Para Cezası, Kanal D, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı - Son Dakika


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