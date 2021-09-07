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RTÜK'ten kuşak programlarına yaptırım - Son Dakika

RTÜK'ten kuşak programlarına yaptırım

07.09.2021 19:12
RTÜK'ten kuşak programlarına yaptırım, System.String[]

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan yayınların yapıldığı belirtilen kuşak programlarına yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan yayınların yapıldığı belirtilen kuşak programlarına yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul'un izleme dosyalarını görüşerek 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal programlara çeşitli müeyyideler uyguladığı belirtildi. Toplantının ilk gündeminin kuşak programları olduğu aktarılan açıklamada, "FOX'ta yayınlanan ve sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı 'Fulya ile Umudun Olsun' adlı programda canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler RTÜK engeline takıldı. Üst Kurul, söz konusu yayın hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi" denildi.

Açıklamada, boşanma aşamasında olan bir çiftin yaşadığı tartışmayı ekrana taşıyan bir programa ilişkin, "SHOW TV'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında ise boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmalar, çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aslında aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması yasa ihlali olarak tespit edildi. RTÜK, kanunda yer alan 'Yayın hizmetleri….., Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal eden SHOW TV'ye idari para cezası verdi" ifadelerine yer verdi.'HALK TV'YE HAKARET CEZASI'Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programında, konuk İsmail Saymaz'ın Ana Muhalefet Partisi Lideri'ne tepki gösteren bir anne hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin de yaptırım uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Üst Kurul toplantısında, Saymaz'ın '.. bu edepsiz kadın, bu utanmaz kadın bütün memleketin kötülüklerinin müsebbibi olduğuna inandığı için bu edepsizliği yapar Kemal Kılıçdaroğlu'na… Nerede bir vurgun varsa, talan varsa onu din adına Allah diye savunmayı öğretir bu utanmaz kadın. O nedenle bu kadından onun korunması lazım, çocuğun korunması lazım' şeklindeki ifadelerini yayınlayan Halk TV'ye idari para cezası verildi."TELE 1'E 3 CEZAAçıklamanın devamında, Tele 1'de yayınlanan '4 Soru 4 Cevap' programına konuk olarak çıkan Merdan Yanardağ'ın 'RTÜK'ün kendisi ucube bir kuruldur' ifadesi nedeniyle yayıncı kanala idari para cezası, aynı programın başka bir bölümüne konuk olan Yanardağ'ın toplumun bir kesimi ile ilgili sözlerine ilişkin ise ayrımcılık yapıldığı belirtilerek yayıncı kanala idari para cezası uygulandığı belirtildi. Yanardağ'ın aynı programın bir başka bölümünde de hükümete, spor camiasına ve TRT'ye hakaret ettiği belirtilerek, Tele 1 kanalına idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Son olarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün TR 35 kanalındaki '8. Gün' programındaki sözleri nedeniyle kanala yaptırım uygulandığı da açıklamada yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Para Cezası, Yanardağ, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten kuşak programlarına yaptırım - Son Dakika


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