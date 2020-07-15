RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü - Son Dakika

RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü

RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü Üst Kurul Başkanlığı, hazırladığı video kliple medya çalışanlarına 15 Temmuz'da gösterdikleri gayret için teşekkür etti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için özel video klip hazırladı.

RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü

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Üst Kurul Başkanlığı, hazırladığı video kliple medya çalışanlarına 15 Temmuz'da gösterdikleri gayret için teşekkür etti

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için özel video klip hazırladı.

RTÜK'ün internet sitesinden paylaşılan klipte, FETÖ mensubu teröristlere karşı vatandaşların direnişi ve medya çalışanlarının gerçekleri aktararak millete olan desteği yer aldı.

15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen yayınlardan kesitlerin bulunduğu kısa videonun sonunda ise RTÜK medyaya teşekkür etti.

Üst Kurul, vatanperver medya çalışanlarını karanlık gecenin aydınlığa çıkmasına büyük katkı sağlayan görünmeyen kahramanlar olarak ifade etti.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü - Son Dakika
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