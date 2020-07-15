RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü - Son Dakika

RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü

RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü Üst Kurul Başkanlığı, hazırladığı video kliple medya çalışanlarına 15 Temmuz'da gösterdikleri gayret için teşekkür etti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için özel video klip hazırladı.

RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı Üst Kurul Başkanlığı, hazırladığı video kliple medya çalışanlarına 15 Temmuz'da gösterdikleri gayret için teşekkür etti ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için özel video klip hazırladı. RTÜK'ün internet sitesinden paylaşılan klipte, FETÖ mensubu teröristlere karşı vatandaşların direnişi ve medya çalışanlarının gerçekleri aktararak millete olan desteği yer aldı. 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen yayınlardan kesitlerin bulunduğu kısa videonun sonunda ise RTÜK medyaya teşekkür etti. Üst Kurul, vatanperver medya çalışanlarını karanlık gecenin aydınlığa çıkmasına büyük katkı sağlayan görünmeyen kahramanlar olarak ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda

Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı

TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın

Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı

Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı

Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar

Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti

Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı

TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı

Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha

Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı