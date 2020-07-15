RTÜK'ten medyaya 15 Temmuz teşekkürü - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel bir klip hazırladı.

RTÜK'ün internet sitesinden paylaşılan klipte, FETÖ mensubu teröristlere karşı vatandaşların direnişi ve medya çalışanlarının gerçekleri aktararak millete olan desteği yer aldı. 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen yayınlardan kesitlerin bulunduğu kısa videonun sonunda ise RTÜK medyaya teşekkür etti. Üst Kurul, vatanperver medya çalışanlarını karanlık gecenin aydınlığa çıkmasına büyük katkı sağlayan görünmeyen kahramanlar olarak ifade etti. - ANKARA