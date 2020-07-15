RTÜK'ten medyaya '15 Temmuz' teşekkürü - Son Dakika

RTÜK'ten medyaya '15 Temmuz' teşekkürü

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) 15 Temmuz darbe girişiminde fedakarca görev yapan medya temsilcilerine, hazırlanan video kliple teşekkür edildi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) 15 Temmuz darbe girişiminde fedakarca görev yapan medya temsilcilerine, hazırlanan video kliple teşekkür edildi.RTÜK, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için özel video hazırladı. Üst Kurulun internet sitesinden paylaşılan klipte, FETÖ mensubu teröristlere karşı vatandaşların direnişi ve medya çalışanlarının gerçekleri aktararak millete olan desteği yer aldı. 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen yayınlardan kesitlerin bulunduğu video, "15 Temmuz'un en göz önünde olup, görünmeyen kahramanları, medyamızın 15 Temmuz'da fedakarca hizmet eden temsilcileri, birlik ve beraberliğimizin sesi olan cefakar yayıncılarımız, bu destan en çok da sizlerin eseri. 15 Temmuz'un yıldönümünde minnet ve şükranla" mesajı ile sona erdi.

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TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten medyaya '15 Temmuz' teşekkürü - Son Dakika
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Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
11:39
Meral Akşener, koruma ekibindeki bir polisin korona testinin pozitif çıkması nedeniyle TBMM'deki 15 Temmuz oturumuna katılmayacak
11:29
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
11:15
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
10:58
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
10:42
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
10:38
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
10:12
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
09:48
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
09:31
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
09:27
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