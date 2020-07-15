RTÜK'ten medyaya '15 Temmuz' teşekkürü - Son Dakika

RTÜK'ten medyaya '15 Temmuz' teşekkürü
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) 15 Temmuz darbe girişiminde fedakarca görev yapan medya temsilcilerine, hazırlanan video kliple teşekkür edildi.
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) 15 Temmuz darbe girişiminde fedakarca görev yapan medya temsilcilerine, hazırlanan video kliple teşekkür edildi.RTÜK, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için özel video hazırladı. Üst Kurulun internet sitesinden paylaşılan klipte, FETÖ mensubu teröristlere karşı vatandaşların direnişi ve medya çalışanlarının gerçekleri aktararak millete olan desteği yer aldı. 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen yayınlardan kesitlerin bulunduğu video, "15 Temmuz'un en göz önünde olup, görünmeyen kahramanları, medyamızın 15 Temmuz'da fedakarca hizmet eden temsilcileri, birlik ve beraberliğimizin sesi olan cefakar yayıncılarımız, bu destan en çok da sizlerin eseri. 15 Temmuz'un yıldönümünde minnet ve şükranla" mesajı ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:37 Kaynak: DHA
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