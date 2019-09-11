RTÜK'ten medyaya "şiddet" uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haberlerde şiddet ve benzeri olayların özensiz gösterimi için yayın kuruluşlarını uyardı.



RTÜK, kamuoyunda olumsuz etkiye neden olabilecek haberlerin yayınlanması konusunda daha dikkatli davranılması için yayın kuruluşlarını uyardı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kullanılmayan haberlerde akıllı işaret kullanılması için hazırlıklara başlandığı ifade edildi. Açıklamada, "Yeni bir yayın dönemine girerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak çok önemli gördüğümüz bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Milletimizin son zamanlardaki en büyük şikayetlerinden olan şiddet ve onun özensizce gösterimi konusunda medyamızdan azami hassasiyet bekliyoruz. Haberler, genelde olumsuzlukları içerir diye bir olgu ile hareket edilmemeli, ülkemizde güzel şeylerin yaşandığını da görmek gerekir. Öncelikle, olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığını haberci dostlarımıza hatırlatıyoruz. Ayrıca, darp, gasp, her türlü silahın kullanıldığı kavgalar, soygun ve cinayet gibi gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan haberler, ana haber bültenlerinin neredeyse tamamını kaplar hale gelmiştir. Şiddet barındıran görsel ve işitsel yayın içerikleri, bilhassa geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizde özendirici etkiye sahip olabileceği gibi, bizleri, toplum nezdinde çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmektedir. Gerçek yaşamda şiddet dahil her türlü olayla karşılaşırız ancak, burada önemli olan ve üzerinde durulması gereken konu, şiddet içeren görüntülerin ekrana hangi amaçla, ne kadar ve nasıl yansıtıldığıdır. Çeşitli iletişim kanalları üzerinden ya da sosyal medyadan elde edilen amatör kayıtları veya mobese görüntülerini hiçbir süzgeçten geçirmeden yayınlamak hiçbir etik değere sığmaz. Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemelidir. Kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve kötümser olayları haberleştirmek ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamak hem ülkemize hem de milletimize büyük bir haksızlıktır" denildi.



RTÜK tarafından yayınlanan haberler konusunda vatandaşlardan gelen şikayetlerde de artış görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Televizyonlarda bu kadar yoğun olarak karşımıza çıkan şiddet, maalesef toplumun tamamını kuşatmış gibi gösterilmekte ve insanların yaşamındaki güvenlik algılarını değiştirmektedir. Uluslararası medyanın çok önceden bir standarta bağladığı ölüm, kaza ve şiddet olaylarının ekrana yansıtılma biçimine ilişkin yayıncılarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı haber programları ve bültenleri için yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Şiddet ve korku içeren yayınların akıllı işaretleri bellidir, ne zaman ne şekilde yayınlanacakları düzenlenmiştir. Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması, ne yazık ki, ailece izlenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Haberlerin de akıllı işaretler uygulaması kapsamına alınması için yeni bir çalışma başlattık. Çalışma tamamlandığında artık yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar. Yeni yayın döneminin başlangıcında, yayınların geneli üzerinde hassas olduğumuz noktaların unutulmamasını önemle tavsiye ediyoruz. RTÜK'ün yönetim anlayışı karşılıklı diyaloğa dayanmaktadır. Bu tavrımızı en son dizi yapımcılarıyla yaptığımız 'RTÜK 2. Medya Buluşmaları'nda da açıkça gösterdik. İletişim ve çözüm odaklı yaklaşımımızın karşılık bulmadığı zamanlarda ise, kullanmayı pek istemediğimiz ama mecbur bırakıldığımızda da uygulamaktan geri durmayacağımız cezai müeyyidelerimizi bir kez hatırlatmak isteriz. Şiddetle alakalı özellikle haber bültenlerindeki bu özensiz yayınlar, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yayın ilkelerinin sıralandığı 8'inci maddesinde yer alan 'Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' ilkesi çerçevesinde titizlikle takip edilecektir." - ANKARA