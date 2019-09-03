RTÜK'ten Netflix açıklaması
2 saat önce
RTÜK Başkanı Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
RTÜK Başkanı Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, Netflix, BLU TV, PUHU TV, Turkcell, Vodafone, Digitürk, TİVİBU gibi yayıncılarının da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluş tarafından lisans ve izin başvurusu yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:54
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