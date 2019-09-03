Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten Netflix açıklaması
Son Dakika Ekonomi Haber

RTÜK'ten Netflix açıklaması

2 saat önce

RTÜK Başkanı Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

RTÜK'ten Netflix açıklaması, System.String[]

RTÜK Başkanı Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, Netflix, BLU TV, PUHU TV, Turkcell, Vodafone, Digitürk, TİVİBU gibi yayıncılarının da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluş tarafından lisans ve izin başvurusu yapıldığını açıkladı.

TV, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



RTÜK Başkanı: Netflix'ten lisans ve izin başvurusu aldık
Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi Japonya'da tartışmalı av başladı: 1700 yunus öldürülecek ya da yakalanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:02:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten Netflix açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]