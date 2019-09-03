RTÜK'ten Netflix açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, Netflix, BLU TV, PUHU TV, Turkcell, Vodafone, Digitürk, TİVİBU gibi yayıncılarının da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluş tarafından lisans ve izin başvurusu yapıldığını açıkladı.