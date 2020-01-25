RTÜK'ten, provokatif yorum ve haberlere inceleme - Son Dakika
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RTÜK'ten, provokatif yorum ve haberlere inceleme

6 saat önce

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten, provokatif yorum ve haberlere inceleme, System.String[]

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınları incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar kurula sunuldu" denildi.


Elazığ, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
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