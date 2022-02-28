RTÜK'ten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yapılan yayınlar hakkında açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

RTÜK'ten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yapılan yayınlar hakkında açıklama

28.02.2022 17:24
RTÜK'ten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yapılan yayınlar hakkında açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine yönelik yapılan yayınlar hakkında bir açıklama yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine yönelik yapılan yayınlar hakkında bir açıklama yaptı.

RTÜK tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine yönelik yapılan yayınlar hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada Ukrayna'da kalan Türk vatandaşların tahliyesi konusunda hatalı bilgiler verildiği, büyükelçiliğe ve konsolosluklara yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğunun görüldüğü bildirildi. RTÜK'ün açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan askeri müdahalesi sonucunda meydana gelen olaylar millet olarak hepimizi çok derinden üzmektedir. Söz konusu gelişmeler hakkında özellikle sosyal medya kaynaklı haberler başta olmak üzere bazı yayınlarda, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda hatalı bilgiler verildiği, Ukrayna Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklara yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğu görülmektedir. Benzer şekilde görüntü ve bilgi paylaşımlarında da gerekli hassasiyetin gösterilmediği, konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuoyuna hatalı bilgiler verdikleri dikkat çekmektedir. Alanında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği ortadadır" denildi.

"KAYNAĞI BELLİ, AÇIK VE NET BİLGİLERİN KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASI HABERCİLİĞİN GEREĞİDİR"

RTÜK'ün açıklamasında, Ukrayna-Rusya ile ilgili yayınlarda devletin kurumlarının yapmış olduğu çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesinin kafaları karıştırdığı belirtilerek, "Yapılan haberlerde, özellikle Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesinde Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu girişimlerin aktarılması sağlıklı bir algı ortamı oluşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, yayınları hem Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekleyenler hem de tahliye edilecekleri Türkiye'de bekleyenler yakından takip etmektedir. Yayınlarda başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu özverili çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesi de kafaları karıştırmaktadır. Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir. Yayınlarda gerçek uzman ve analistlerin açıklamalarının haberlere yansıtılması yaşanan olaylar hakkına toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesi açısından elzemdir" notu düşüldü.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA İNSANİ HASSASİYETLERE UYGUN GÖRÜNTÜLERİN SEÇİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Sıcak bölgeden verilen haberlerde mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi istenilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, duyarlı herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir. Medyamızın her uluslararası olayda olduğu gibi Ukrayna'daki son gelişmelerde de farkını ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. Sıcak bölgelerde hayatlarını riske atarak fedakarca çalışan basın emekçilerine müteşekkiriz. Türk medyasının askeri çatışmaların insanlara ne şekilde etki ettiğini en doğru şekilde anlatarak savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz."

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

YORUMLAR
500
Otomobili durdurularak evrak istenen Ukraynalı kadından Rus askerini afallatan yanıt: Teröristlere evrak göstermem Otomobili durdurularak evrak istenen Ukraynalı kadından Rus askerini afallatan yanıt: Teröristlere evrak göstermem RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ukrayna, İşgal, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yapılan yayınlar hakkında açıklama - Son Dakika


Son Dakika
17:39 17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
17:10 Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı!
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 17:47:24. #1.11#
SON DAKİKA: RTÜK'ten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yapılan yayınlar hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement