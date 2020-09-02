RTÜK'ten Tele 1'e 5 günlük yayın yasağı - Son Dakika

RTÜK'ten Tele 1'e 5 günlük yayın yasağı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle Tele 1 için verilen 5 günlük yayın durdurma kararı bu gece başlıyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle Tele 1 için verilen 5 günlük yayın durdurma kararı bu gece başlıyor.
RTÜK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020/27 sayılı toplantıda Tele 1'in, Kanun'da yer alan 'yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır. Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'a göre faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kararları yargıya açıktır. Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır. İlgili kuruluşun son yargı kararı gereğince Üst Kurul'un vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada olan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Kahraman belediye çalışanları, havale geçiren küçük kızı çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirdi Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi