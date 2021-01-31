RTÜK'ten televizyon yayıncılarına 'ihlal' uyarısı - Son Dakika
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RTÜK'ten televizyon yayıncılarına 'ihlal' uyarısı

31.01.2021 11:18
RTÜK'ten televizyon yayıncılarına 'ihlal' uyarısı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) dizi, haber bültenleri ve spor programlarında yayın ilkeleriyle bağdaşmayan durumlara karşı televizyon yayıncıları uyarılarak, "Uzman raporlarının en kısa sürede Üst Kurul gündemine alınması sağlanarak bundan sonraki süreçte de benzeri ihlaller...

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) dizi, haber bültenleri ve spor programlarında yayın ilkeleriyle bağdaşmayan durumlara karşı televizyon yayıncıları uyarılarak, "Uzman raporlarının en kısa sürede Üst Kurul gündemine alınması sağlanarak bundan sonraki süreçte de benzeri ihlaller uzmanlarımız tarafından titizlikle takip edilecektir" denildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda sektörde ve halk nezdinde yayınlarla alakalı hararetli tartışmaların yaşandığına, dizi filmler başta olmak üzere, haber ve spor programlarında hatta belgesel yapımlarda yayın ilkeleriyle bağdaşmayan durumların olduğuna işaret edildi. Üst Kurulun, izleme uzmanları eliyle bütün yayınları yakından takip ettiği ve yasaya aykırı durumlarda gerekli raporlamaları yaptığı belirtilerek, "Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi, internet, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan Üst Kurula ulaşan bildirimler de açıkça gösteriyor ki ekranlarımızda yer alan dramatik yapımlarda yani dizi filmlerde vatandaşlarımızı rahatsız eden pek çok sahne bulunmaktadır. Dizilerde milli ve manevi değerlerimizle genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer verilmesi, sanki hiçbir kanun, nizam, hukuk yokmuş gibi şiddetin her türlüsünün işlenmesi, tütün ve tütün mamulleri ile alkol kullanımını özendiren sahnelerin açıkça sergilenmesi kabul edilemez. Filmlerde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek türden diyaloglarla görüntülerin ekrana getirilmesi, dilin kaba ve argo kullanımına yer verilmesi toplumsal sorunlara yol açabilecek yanlışlardır" denildi.

'SÖZDE UZMANLARIN AYRIŞTIRMA ÇABALARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'Haber bülteni ve programlarında da Üst Kurulun dikkatini çeken durumların yaşandığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bazı medya kuruluşlarının basın meslek ilkelerini hiçe sayarak ve maksatlı olarak gerçek dışı haber vermelerini, yayın konuklarının asılsız beyanlarına müsaade edilmesini, yalan haberle gerçek haberi ayıramayan sunucuları ve her konunun uzmanı olduğunu iddia eden bazı sözde uzmanların halkı kışkırtmaya çalışan ayrıştırma çabalarını görmezden gelemeyiz. Yine bazı spor yorum programlarında toplumuzun bir kesimini veya meslek gruplarını rencide eden söylemlere şahit oluyoruz."

RTÜK'ün yayın ilkeleri ihlaline yönelik durumları yakından izlediğinin altı çizilerek, "Bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan bu tür hatalarla ilgili uzman raporlarının en kısa sürede Üst Kurul gündemine alınması sağlanarak bundan sonraki süreçte de benzeri ihlaller uzmanlarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Yaptığımız bu hatırlatmaları yayıncılarımızın dikkate almasını önemle rica ediyoruz. Aksi durumun 6112 sayılı Kanun gereği yaptırımla sonuçlanacağı malumdur" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Medya, Radyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten televizyon yayıncılarına 'ihlal' uyarısı - Son Dakika

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