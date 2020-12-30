RTÜK'ten televizyonlara yaptırım cezası - Son Dakika

RTÜK'ten televizyonlara yaptırım cezası

30.12.2020 15:57
RTÜK'ten televizyonlara yaptırım cezası, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayın konuğu Bingür Sönmez'in koronavirüs aşısı yaptırmayanları "vatan haini" ilan etmesini, eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendirerek, kanala idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayın konuğu Bingür Sönmez'in koronavirüs aşısı yaptırmayanları "vatan haini" ilan etmesini, eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendirerek, kanala idari para cezası verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yılın son olağan Üst Kurul toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü. Toplantıda, FOX TV'nin 27 Aralık'ta "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" programına konuk olarak katılan Bingür Sönmez'in koronavirüs aşısı olmakta tereddüt eden kişilere yönelik "…ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var. Aşıda da kural koyacağız, toplu taşımadan faydalanamayacaklar." ifadeleri değerlendirildi.

Uzman raporunda Kovid-19 aşısının tüm dünyada kullanımına başlandığı, Türkiye'de de başta Sağlık Bakanlığı tarafından aşının önemine vurgu yapılırken, yayındaki ifadelerin aşılamanın yaygınlaşmasına ve aşı tereddüdü bulunan kişilerin ikna edilmesine katkı sunmayacağı bilgisine yer verildi.

Sönmez'in ifadelerinin eleştiri sınırlarının çok ötesinde bir itham olduğu kanaatine varan Üst Kurul, kanundaki "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." ilkesinin ihlali nedeniyle FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Altaylı'nın sözleri, Habertürk'e ceza getirdi

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı'nın Suriyeli mülteciler hakkında "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yani yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Çünkü son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok. Hesap verme durumları yok. Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse bir Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar." şeklindeki ifadeleri de izleme raporlarına yansıdı.

Sunucunun Türkiye'ye sığınan Suriyelileri, Türk halkından üstün, "ayrıcalıklı" bir topluluk olarak betimlemesi ile Türkiye ile Suriye arasında bir savaşın olduğunu dile getirmesi Üst Kurul'da müzakere edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, yayında Suriyeli mülteciler için "asker" ve "esir alma" metaforları kullanılarak onlara karşı toplumda antipati ve olumsuz kanaat oluşturabilecek benzetmelerin yapıldığı tespit edilerek 6112 sayılı Kanun ilkesi ihlali nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı.

Akit TV'ye "Derin Kutu" cezası

RTÜK'ün bu yılın son toplantısında, Akit TV'nin Derin Kutu programına konuk olarak katılan Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversite olan şehirlerindeki apart evlere yönelik "fuhuş evleri" ifadeleri ele alındı.

Söz konusu yayında Sofuoğlu'nun yaklaşık 5 dakikalık konuşma boyunca yapılan uyarılara aldırmadan ve sürekli genelleme yapmak suretiyle üniversite öğrencilerinin kaldığı konutlarla ilgili "fuhuş evi" benzetmesi yapmaya, Z kuşağı olarak ifade edilen gençlerin milli ve manevi hassasiyetlerden yoksun kimseler olduğuna yönelik ithamlarda bulunmaya devam ettiği ve bu durumun moderatör tarafından engellenemediği uzman raporunda belirtildi. Raporda, teklif edilen yaptırımı yerinde bulan Üst Kurul, Akit TV'ye idari para cezası verilmesine karar verdi.

Hakaret, Halk TV'ye yaptırım getirdi

RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'ı algı operasyonlarıyla yasa dışı işler yapan bir grubun asli üyesi olarak gösterilmesi hakkında hazırlanan raporu da görüştü.

Üst Kurul, programdaki iddiaları destekleyecek herhangi bir argüman kullanmadan dayanaksız bir şekilde konuşan yayın konuğu Necati Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bahse konu grubu ziyaret ettiğini belirtmesinin Cumhurbaşkanı'nı küçük düşürülmeye ve itibarının zedelenmeye yönelik olduğuna kanaat getirdi.

Müzakerelerin ardından Kanunun 8'inci maddesinin ihlali nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Beyaz TV ve NR1 Türk raporları da ele alındı

RTÜK, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına katılan Ahmet Çakar'ın beIN Sports Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş hakkında sarf ettiği onur kırıcı, küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadeleri nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Üst Kurul, ağza alınmayacak küfürler içeren kısımlarına herhangi bir kesme veya bipleme uygulamadan klip yayınlayan NR1 Türk'e de idari para cezası kesti.

Bingür Sönmez, Vatan Haini, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten televizyonlara yaptırım cezası - Son Dakika


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